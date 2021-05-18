Десятки человек попали в сильнейший шторм и пропали без вести

Десятки человек пропали без вести на затонувшей барже после сильнейшего шторма в городе Мумбаи в Индии. Об этом сообщает BBC News.

Власти страны заявили, что на борту находились 270 человек, 177 из них уже удалось спасти. Отмечается, что поиски выживших продолжаются.

Затонувшая баржа принадлежала индийской нефтегазовой корпорации. На ней находился персонал и специалисты по бурению скважин в море. Из-за сильного шторма якоря судна не выдержали, оно начало дрейфовать и впоследствии затонуло.

Сообщается, что еще три баржи сели на мель в открытом море из-за шторма, который обрушился на западное побережье Индии. На борту судов остались более 700 человек. Индийские службы безопасности направили три военных корабля для спасения пострадавших.

Циклон Тауктаэ, накрывший Индию вечером 17 мая, был классифицирован учеными как чрезвычайно сильный. Он уже унес жизни 12 человек. По данным BBC News, скорость ветра на побережье достигала 100 километров в час. Из-за шторма более 200 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы страны.