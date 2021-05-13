В России впервые выявили носителей индийского штамма COVID-19

В России впервые выявили носителей индийского штамма коронавируса. Ими оказались 16 студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ) из Индии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в апреле в Ульяновск из Индии несколькими группами прибыли 130 студентов. По словам ректора университета Бориса Костишко, «у всех студентов на границе были отрицательные тесты». Их разместили в университетских хостелах, отведенных под обсерватор. Позже, 10 мая, в Ульяновск прибыли еще 18 индийских студентов. Тесты выявили COVID-19 у 60 человек, их поместили в городские ковидные госпитали.

Все положительные результаты направили в Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», «для генотипирования». У 16 студентов из 60 подтвердился индийский штамм коронавируса. При этом в региональном Минздраве утверждают, что индийский вариант выявлен у 15 пациентов, а у одного — британский. После майских праздников с симптомами COVID-19 были госпитализированы еще двое студентов, какой штамм выявлен у них, пока неизвестно.

В Минздраве Ульяновской области сообщили, что все заболевшие студенты находятся в «удовлетворительном состоянии». Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, 11 госпитализированных индийцев уже выписаны.

Как заявила проректор УлГУ по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова, заболевшие студенты — «первокурсники, которые учились дистанционно, но решили доучиться уже очно». Кириллова выразила надежду, «что больше уже никто не приедет».

В свою очередь глава эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова рассказала, что заболевшие студенты были изолированы, «они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться». По ее мнению, выход вируса за пределы обсерватора исключен. Власти Ульяновской области пока не планируют принимать дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса из-за обнаружения индийского штамма.

Ранее ВОЗ повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.