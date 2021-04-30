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Биолог описала «особо злобный» мутировавший вариант коронавируса

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

«Особо злобный» вариант коронавируса, который распространился в Индии и стал известен как «двойной мутант», скорее всего, представляет собой рекомбинантный штамм, перенесший сразу пять-шесть мутаций, что может сделать его более инфекционным. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Индийский "двойной мутант" впервые был описан в октябре 2020 года. В нем даже не две мутации, а пять-шесть, две же — особо "злобные"», — отметила Баранова.

Она объяснила, что двойная мутация может произойти двумя способами. «Первый — это просто по порядку образовалась одна, потом другая. Это стандартный вариант, достаточно медленный. Но есть и быстрый способ, когда в одну клетку попадают два вируса, обмениваются между собой кусочками РНК и, соответственно, мы получаем гибридный вариант сразу с двумя мутациями», — сказала биолог.

По мнению Барановой, индийский штамм «точно более инфекционен, чем его более стандартные собратья». В октябре 2020 года, когда «двойной мутант» только был описан, никто не думал, что он «захватит» Индию. Но уже в апреле Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 доложил о заметном увеличении доли образцов с мутациями E484Q и L452R по сравнению с декабрем 2020 года в наиболее пострадавшем штате Махараштра.

«Однако до сих пор никто из ученых четко и определенно не сказал, что этот штамм — рекомбинантный. Хотя в пользу гипотезы быстрой эволюции коронавирусов косвенных, но убедительных доказательств уже набралось немало», — подчеркнула Баранова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что один носитель обычного штамма коронавируса в среднем заражает четырех человек, тогда как носитель мутировавшие варианта — до 23 человек. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что пока в России нет индийского варианта вируса.

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