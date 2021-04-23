Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России индийского штамма коронавируса

В России пока не был выявлен индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию. Об его отсутствии заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

При этом ранее были определены несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса, добавил он.

Ранее индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Согласно заявлениям, мутации обнаруживаются примерно в 15-20 процентах образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

22 апреля стало известно, что Индия установила рекорд по числу заражений COVID-19 — за сутки в стране выявили 314,8 тысячи инфицированных. По числу заразившихся Индия занимает третье место в мире. По последним данным, всего там выявлено более 15 миллионов случаев инфицирования.