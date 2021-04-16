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Новый опасный штамм коронавируса нашли в Британии

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Фото: Toby Melville / Reuters

Опасный штамм коронавируса с двойной мутацией нашли в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что новой разновидностью вируса, которая впервые была обнаружена в Индии, заразились уже 77 жителей страны: 73 — в Англии, а остальные четыре — в Шотландии.

Одновременно с этим в Британии распространяется южноафриканский штамм коронавируса: им заразилось уже 600 человек.

О том, что в Индии был обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией, стало известно 24 марта. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны. Недавно Индия вернулась на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.

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