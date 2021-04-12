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Индия вернулась на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом

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Фото: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Индия вернулась на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Согласно информации властей, вирусом заразились 13 527 717 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 168,9 тысячи случаев, что составило самый большой показатель с начала пандемии. Число тех, кто проходят лечение от заболевания, в стране постоянно растет: за последние 33 дня оно выросло с 135,9 тысячи пациентов до 1,2 миллиона человек. Наибольшее количество заболевших приходится на штат Махараштра, в котором накануне было принято решение ввести в ближайшее время карантин.

Отмечается, что Индия обогнала по числу заболевших Бразилию, в которой всего зарегистрировано 13 482 023 случая заражения.

Ранее в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. «Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», — говорится в заявлении минздрава. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.

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