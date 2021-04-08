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В Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса

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Фото: Pixabay

В Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Об этом сообщает портал Globo.

Новый вид инфекции, обнаруженный в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс, имеет комбинацию особенностей, присущий ранее выявленным опасным типам COVID-19. Отмечается, что отдельные мутации свойственны британскому, южноафриканскому и двум другим бразильским штаммам.

24 марта стало известно о том, что в Индии был обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.

5 апреля первый случай заражения этим типом COVID-19 был зафиксирован в США.

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