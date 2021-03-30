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В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Исследователи в Израиле обнаружили местный штамм коронавируса. Влияния на течение эпидемии он не оказал, передает РИА Новости со ссылкой на израильское министерство здравоохранения.

Исследование, о котором идет речь, касается всех выявленных за время пандемии в стране штаммов заболевания. Обнаруженный израильский штамм, по словам ученых, «не имеет клинического или эпидемиологического значения», то есть не влияет на скорость распространения инфекции, не усугубляет симптомы заболевания и не сказывается на эффективности вакцины.

Штамм появился в июле прошлого года и на данный момент уже исчезает.

О том, что в Израиле обнаружен собственный штамм коронавируса, который может представлять опасность, говорилось в январе текущего года. Эти сообщения не подтвердились.

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