В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Исследователи в Израиле обнаружили местный штамм коронавируса. Влияния на течение эпидемии он не оказал, передает РИА Новости со ссылкой на израильское министерство здравоохранения.

Исследование, о котором идет речь, касается всех выявленных за время пандемии в стране штаммов заболевания. Обнаруженный израильский штамм, по словам ученых, «не имеет клинического или эпидемиологического значения», то есть не влияет на скорость распространения инфекции, не усугубляет симптомы заболевания и не сказывается на эффективности вакцины.

Штамм появился в июле прошлого года и на данный момент уже исчезает.

О том, что в Израиле обнаружен собственный штамм коронавируса, который может представлять опасность, говорилось в январе текущего года. Эти сообщения не подтвердились.