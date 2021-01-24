В Израиле обнаружили новый опасный штамм коронавируса

В Израиле обнаружили новую мутацию коронавируса, которая может представлять особую опасность. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на израильские СМИ.

Как отмечается, о существовании нового опасного штамма стало известно из отчета Управления военной разведки Израиля (AMAN). В документе утверждалось, что новая мутация обладает более высокой скоростью распространения среди населения.

В связи с этим все, кто приезжает в Израиль из других стран, должны быть повторно помещены на карантин. Кроме того, в ближайшее время премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с Минздравом страны и Советом национальной безопасности при правительстве возможность закрытия аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на две недели.

С начала декабря 2020 года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.