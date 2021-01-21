Ученые сообщили об опасности новых мутаций в коронавирусе

Новые мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии могут незначительно снизить эффективность вакцин, однако инъекции пока все же защищают от болезни COVID-19. О потенциальной опасности новых форм коронавируса сообщают ученые Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и других исследовательских организаций. Пресс-релиз опубликован на сайте MedicalXpress.

Ученые взяли образцы крови у 20 человек, получивших вакцину Moderna или Pfizer, и протестировали их антитела против различных вирусных мутаций в лабораторных условиях. У некоторых испытуемых активность антител была до трех раз ниже в зависимости от мутации. Основной причиной роста генетического разнообразия вирусов является высокий уровень числа новых случаев заражения.

Новые варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций. Пока что нельзя говорить, что имеющиеся вакцины устарели, однако мутации действительно влияют на способность иммунной системы распознавать и бороться с вирусом.

Ранее в январе Pfizer и исследователи из Медицинского отделения Техасского университета заявили, что вакцина остается эффективной против мутации N501Y у штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.