Ученые обнаружили новые «входные ворота» для коронавируса в легкие

Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие. Китайские исследователи опубликовали свою статью в журнале Cell Research.

По их данным, «входными воротами» в клетки легких и бронхов для вируса может быть не только белок ACE2, который считается основным каналом проникновения коронавируса, но и фермент AXL. Отмечается, что AXL — это мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.

Специалисты выяснили, что отключение этих рецепторов может значительно сократить число вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких человека.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, препарат ивермектин способен подавить передачу коронавируса от человека к человеку, уменьшая вирусную нагрузку и продолжительность симптомов у людей с легкой формой COVID-19. У пациентов, которым его давали, отмечалось сокращение продолжительности некоторых симптомов (потери обоняния и вкуса на 50 процентов и кашля на 30 процентов).