Известный препарат оказался способным подавить коронавирус

Результаты предварительного исследования показали, что препарат ивермектин способен подавить передачу коронавируса от человека к человеку, уменьшая вирусную нагрузку и продолжительность симптомов у людей с легкой формой COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале EClinicalMedicine.

Ученые проверили, может ли максимальная рекомендованная в Европе доза известного противопаразитарного препарата ивермектина повлиять на передачу вируса при введении в течение первых дней после появления симптомов. Известно, что это средство уменьшает репликацию коронавируса в клеточных линиях, однако надежных данных о его влиянии на инфекцию у людей было недостаточно, несмотря на широкое использование препарата в латиноамериканских странах.

В ходе исследования 24 испытуемым с легкими симптомами COVID-19 давалась либо одна доза препарата, либо плацебо в течение 72 часов после появления первых симптомов. Оказалось, что средняя вирусная нагрузка в группе, получавшей ивермектин, была ниже (примерно в 3 раза ниже через четыре дня и до 18 раз ниже через семь дней после лечения), хотя разница не была статистически значимой.

У пациентов, которым давали препарат, также отмечалось сокращение продолжительности некоторых симптомов (потери обоняния и вкуса на 50 процентов и кашля на 30 процентов). У всех пациентов появились вирус-специфические антитела IgG, но средний уровень антител в группе лечения был ниже, чем в группе плацебо. Это также указывает на пониженную вирусную нагрузку. Однако эффективность лекарства необходимо подтвердить в более крупномасштабных исследованиях.