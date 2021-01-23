Врач рассказал о самой опасной мутации коронавируса

Самая опасная мутация коронавируса — это появление у патогена устойчивости к иммунному ответу организму. Об этом рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».

«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — пояснил он. Кондрахин напомнил, что антитела прикрепляются к рецепторам вируса, но он может мутировать так, что белки плазмы крови его не увидят или не смогут удержаться. Тем не менее доктор выразил сомнение в связи с тем, что такое мощное изменение инфекции сможет произойти, тем более за короткий срок.

По его словам, гораздо более реален такой вариант, что вирус станет настолько заразным, что инфицироваться можно будет после единичного контакта с его носителем. В таком случае вирус станет «диким», будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно.

Ранее Кондрахин заявил, что вероятность того, что британский штамм коронавируса распространится по России, довольно высока из-за его большей заразности. При этом он указал, что новый вариант коронавируса не стал тяжелее, протекает и лечится так же, как и предыдущий.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.