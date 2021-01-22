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Бразильскую мутацию коронавируса обнаружили в Германии

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Германии обнаружили пациента, заразившегося штаммом коронавируса SARS-CoV-2, появившимся в результате мутации и впервые выявленном бразильскими врачами. Об этом сообщает The Local.

Инфекцию ввез в страну житель Франкфурта-на-Майне, который 21 января вернулся из поездки в Бразилию. Заражение подтвердил ПЦР-тест. О том, что он инфицирован, стало известно еще на борту самолета, остальных пассажиров по прибытии отправили на карантин. До этого случая в стране данный штамм зафиксирован не был.

Болезнь у гражданина ФРГ проходит бессимптомно. Медики отмечают, что нет данных о том, что бразильский штамм приводит к более тяжелому течению болезни или же способен распространяться быстрее обычного, как это обстоит с британским штаммом.

20 января Всемирная организация здравоохранения сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен уже в 60 странах и районах. В то же время мутация коронавируса, обнаруженная в ЮАР, выявлена еще в трех странах, и их общее число достигло 23.

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