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ВОЗ отчиталась о распространении новых мутаций COVID-19

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен уже в 60 странах и районах. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, это на 10 стран и районов больше, чем по состоянию на 12 января. «Поступили сообщения о завезенных случаях или же распространении этой разновидности вируса в местных общинах», — рассказали в организации о британском штамме COVID-19.

Кроме того, мутация коронавируса, обнаруженная в ЮАР, выявлена еще в трех странах, и их общее число достигло 23. Этот вирус присутствует в четырех из шести регионов ВОЗ.

За прошедший после 12 января период в Бразилии была обнаружена разновидность коронавируса. «Пока нет достаточной информации для вывода о том, являются ли эти разновидности более заразными и протекает ли заболевание более тяжело», — сообщили в организации.

Ранее ученые в американском штате Калифорния сообщили об обнаружении неизвестной мутации коронавируса. Как предполагают ученые, мутация CAL.20C возникла в самом штате еще в июле прошлого года, однако до ноября она никак не проявляла себя. На данный момент нет доказательств, что мутация более смертоносна по сравнению с другими вариантами коронавируса.

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