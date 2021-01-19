Вирусолог рассказал об опасности южноафриканского штамма коронавируса

Южноафриканский штамм коронавируса не опаснее обычного, однако более заразен. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

По словам эксперта, новая мутация вируса легче проникает в клетки человеческого организма и легче закрепляется в них. Таким образом, вирус становится более контагиозен. «Простыми словами, если человек чихнул и заразил трех человек, то такой вирус будет менее контагиозным, чем если бы он заразил 5-8 человек. Подцепивший африканский штамм организм заражает большее количество людей, чем обычный ковид», — пояснил вирусолог.

Зуев также отметил, что особенности новых штаммов зависят от среды. Если одни условия способствуют его размножению и повышению контагиозности, то другие, наоборот, препятствуют его развитию и снижают заразность.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.