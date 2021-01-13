Южноафриканский штамм коронавируса нашли в Германии

Новый штамм коронавируса, который выявили в середине декабря 2020 года в ЮАР, обнаружили в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство социальной политики и интеграции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Вирус выявили у семьи, которая 13 декабря прибыла Баден-Вюртемберг из ЮАР. Все члены семьи находились на карантине. Спустя пять дней после прибытия они сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Еще через несколько дней у них начали развиваться легкие симптомы заболевания.

Повторный тест одного из членов семьи, который заболел первым, направили в лабораторию, которая подтвердила случай заражения южноафриканским штаммом. Сейчас коронавирус выявлен у шести человек.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в середине декабря 2020-го. Прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2 назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с этой мутацией заболевания. Данный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах.