Мир
 
Последние новости
Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению
Получившая мужа и квартиру россиянка дала советы по написанию письма Деду Морозу
Нурмагомедов назвал способных забрать у него чемпионский пояс UFC бойцов
Сотрудница отеля раскрыла способ бесплатно проникнуть в люксовый номер гостиницы
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
Переболевшая COVID-19 женщина похудела из-за запаха гнили от всей еды
Пентагон опроверг слова Байдена о препятствиях при передаче власти
Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету
Новости партнеров
Прослушать новость

Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в Японии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shafiek Tassiem / Reuters

Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса, обнаруженного в середине декабря в ЮАР, выявили в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

У 30-летней женщины, приехавшей из ЮАР 19 декабря, тест на коронавирус показал положительный результат. Исследования в национальном НИИ инфекционных заболеваний показали, что это мутировавший вирус, получивший распространение в ЮАР.

Также стало известно, что в Японии у шести человек выявлен «британский» штамм коронавируса. Всего в стране 15 случаев коронавируса новых штаммов.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в середине декабря. Южноафриканские ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2, названную 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.

Также в декабре обнаружили опасную мутацию коронавируса в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов Южной Корее, Канаде, во Франции и Испании. В том числе вирус добрался до Бельгии, Дании, Нидерландов, Австралии и ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии выявили умершего с «британским» коронавирусом еще в ноябре
В Нигерии обнаружили еще один новый штамм коронавируса
В Африке обнаружили новую мутацию коронавируса