В Германии выявили «британский» коронавирус еще в ноябре

Новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре, присутствовал в Германии еще в ноябре. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на Министерство здраврохранения Нижней Саксонии.

Согласно исследованию Медицинского университета Ганновера, этот тип вируса был найден у «очень пожилого» мужчины с предшествовавшими заболеваниями, который впоследствии скончался в результате болезни. Также «британский» коронавирус выявили у его супруги.

Ведомство выяснило, что дочь умершего в середине ноября была в Великобритании, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и супруга скончавшегося уже выздоровели.

Глава кризисного штаба Нижней Саксонии, госсекретарь по здравоохранению Хайгер Шольц заявил, что проявление в стране этого штамма является «дополнительным поводом особо строго придерживаться действующий ограничений контактов и гигиенических мер». По его словам, это может помешать распространению любого варианта вируса.

28 декабря мутировавший коронавирус нашли недалеко от российской границы. Первый случай заражения мутировавшим коронавирусом, впервые обнаруженным в Великобритании, зафиксирован в Финляндии, недалеко от границы с Россией.

Ранее новый штамм добрался до Южной Кореи. Перед этим два случая заражения обнаружили в Канаде. 26 декабря новый штамм выявили во Франции и Испании. Днем ранее аналогичный штамм обнаружили в Ирландии и Японии, 24 декабря — в Германии.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Бельгии, Нидерландах, Австралии, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.