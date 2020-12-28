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«Британский» коронавирус добрался до Южной Кореи

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Фото: KIM HONG-JI / Reuters

Новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре, добрался до Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Согласно заявлению ведомства, «британскую» мутацию вируса обнаружили при генетическом анализе материала у членов семьи, которая вернулась из Лондона. Отмечается, что сейчас они находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде. 26 декабря новый штамм выявили во Франции и Испании. Днем ранее аналогичный штамм обнаружили в Ирландии и Японии, 24 декабря — в Германии.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Бельгии, Нидерландах, Австралии, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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