Новый штамм коронавируса добрался до Франции

Новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре этого года, обнаружили во Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.

Отмечается, что новую разновидность коронавируса нашли у мужчины, который прибыл в город Тур из Великобритании. В настоящее время он находится на самоизоляции.

Накануне стало известно, что новая мутация коронавируса добралась до Германии. Британский штамм вируса нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона. Позднее новую разновидность коронавируса также выявили в Ирландии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.