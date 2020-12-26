Мир
 
Последние новости
Врач перечислил все риски новогодней ночи в пандемию коронавируса
Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа
Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой
В Британии начались испытания нового препарата от коронавируса
Захарова ответила на заявление Британии о «вызывающем поведении России»
Названа опасность использования смартфона во время зарядки
Военные прокомментировали случайный выстрел из пушки по магазину «Детский мир»
На Украине назвали бредом слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Новый штамм коронавируса добрался до Франции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре этого года, обнаружили во Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.

Отмечается, что новую разновидность коронавируса нашли у мужчины, который прибыл в город Тур из Великобритании. В настоящее время он находится на самоизоляции.

Накануне стало известно, что новая мутация коронавируса добралась до Германии. Британский штамм вируса нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона. Позднее новую разновидность коронавируса также выявили в Ирландии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Covid-19: le variant britannique détecté pour la première fois en France
Британский штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране
Мутировавший коронавирус из Британии нашли в Германии