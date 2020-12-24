Мутировавший коронавирус из Британии нашли в Германии

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в декабре в Великобритании, добралась до Германии. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на власти федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Мутировавший вирус нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона. В аэропорту ее встретили родственники, у которых она изолировалась после подтверждения диагноза. Сообщается, что у женщины пока наблюдаются легкие симптомы заболевания. Три человека, которые контактировали с заболевшей женщиной, также были отправлены на карантин.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран допустил возможность проникновения новой мутации коронавируса в страну. По его словам, в республике пока не зафиксированы случаи заражения британским штаммом, но однозначно исключить их нельзя. Глава Минздрава добавил, что оснований сомневаться в эффективности вакцины пока нет.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

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