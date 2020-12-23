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Еще один новый штамм коронавируса нашли в Великобритании

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Фото: Carl Recine / Reuters

Еще один новый штамм коронавируса нашли в Великобритании. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок, его цитирует Reuters.

По его словам, очередную мутацию SARS-CoV-2 обнаружили у двух человек. Министр предположил, что новый штамм произошел из ЮАР, поскольку оба случая обнаружили у контактировавших с зараженными оттуда.

«Этот новый вариант [коронавирусной инфекции] вызывает серьезное беспокойство, потому что он передается быстрее и, видимо, мутировал сильнее предыдущего штамма, обнаруженного в Великобритании», — подчеркнул Хэнкок. Он добавил, что Лондон уже решил ограничить авиасообщение с ЮАР.

Форма коронавируса, которую обнаружили ранее в декабре, получила широкое распространение в Соединенном Королевстве и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Хотя мутация может делать патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным. Несмотря на это, ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран: например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции. Россия также остановила авиасообщение с Британией на неделю.

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