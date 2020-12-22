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Ученый рассказал об опасности новой мутации коронавируса для детей

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Фото: BRUNN AM GEBIRGE / Reuters

Ученый Нил Фергюсон рассказал об опасности новой мутации коронавируса для детей. Об этом профессор Имперского колледжа Лондона заявил The Independent.

По его словам, доля случаев заражения детей новым штаммом значительно выше, чем у уже известного варианта заболевания. Исследователь отметил, что данные о распространении недавно обнаруженной мутации на юго-востоке Великобритании подтверждают высокий уровень заражения среди людей в возрасте до 15 лет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили опасность новой мутации коронавируса. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что на данный момент нет никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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