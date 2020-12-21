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В ВОЗ оценили опасность новой мутации коронавируса

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Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили опасность новой мутации коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

По его словам, на данный момент никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании и ряде других стран, успел добраться до Украины. По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, ему удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новой мутацией вируса.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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