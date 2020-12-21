В Роспотребнадзоре рассказали о характере новой мутации коронавируса

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Европе, имеет нейтральный характер, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

«Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер», — сказал специалист.

По его словам, пока не подтверждено, что новый штамм N150Y более заразный.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Эта же мутация позже была выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам проинформировал, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее и требует еще большей осторожности.

К настоящему моменту более 20 стран мира, в том числе Россия объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. Ожидается, что Евросоюз может ввести ограничения на транспортное сообщение с Великобританией на уровне всех 27 государств-членов.