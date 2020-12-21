Более 20 стран ограничили авиасообщение из-за мутации COVID-19

Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии приняли решение временно приостановить авиасообщение с Великобританией. Португалия разрешила въезд из Великобритании только своих граждан. Швеция планирует официально пополнить список стран, запретивших въезд из Великобритании, 21 декабря. Испания также планирует приостановить авиасообщение, если аналогичные меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза.

Аналогичные меры были приняты и в других частях света. Канада приостановила авиасообщение с Великобританией на 72 часа. Израиль запретил въезд из Великобритании всем, кроме собственных граждан. Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР, где также была обнаружена новая мутация коронавируса. Власти Колумбии, Сальвадора, Чили, Аргентины и Марокко также прекратили авиасообщение с Великобританией. Саудовская Аравия и вовсе полностью закрыла свои границы и остановила авиасообщение на неделю.

Ожидается, что 21 декабря пройдет экстренное заседание Евросоюза, на котором будет обсуждаться введение ограничений на транспортное сообщение с Великобританией на уровне всех 27 государств-членов.

Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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