В ВОЗ раскрыли причину появления нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании и призвала не паниковать. Об этом в эфире BFMTV заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

По ее словам, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека, отметила эксперт. «Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция», — пояснила директор департамента ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ не отмечает воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин.

Бриан назвала правильными меры, введенные в Великобритании. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации. Тем не менее обстановка остается неопределенной, и не исключено, что странам придется принять дополнительные меры из предосторожности.

Ранее в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии обнаружили новый штамм коронавируса — тот же, что ранее нашли в Великобритании. Специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.