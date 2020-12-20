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Новый тип коронавируса нашли еще в трех странах

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Фото: Florian Bachmeier / Global Look Press

В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружен новый штамм коронавируса — тот же, что ранее нашли в Великобритании. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет «Би-би-си».

Специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

Правительство Нидерландов заявило, что в ближайшие дни начнет работу с другими странами-членами Евросоюза для изучения возможного распространения нового штамма. Кроме того, страна закрыла авиасообщение с Великобританией до 1 января.

Ранее в декабре ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженной в Великобритании. По информации специалистов, она более заразна, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.

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