В Великобритании рассказали о доминировании нового типа коронавируса

Новый и более заразный вариант коронавируса, появившийся в Великобритании, начал доминировать в Лондоне. Об этом на пресс-конференции заявили главный санитарный врач Англии Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс. Их слова приводит РИА Новости.

«Распространение нового варианта коронавируса действительно происходит невероятно быстро», — сказал Уитти. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья, 20 декабря, вводит в Лондоне и на юго-востоке страны четвертый, максимальный уровень ограничений.

«Распространение вируса за пределы этих районов несет в себе большой риск, — сказал Вэлланс. — В декабре новый вариант стал доминирующим в Лондоне».

Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, однако пока нет подтверждения, что он более опасен с точки зрения смертности.

Ранее в декабре министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Позже главный врач Великобритании Крис Уитти подтвердил, что новый тип коронавируса имеет высокую скорость распространения.