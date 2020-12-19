В Британии предупредили о быстроте распространения нового типа коронавируса

Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, имеет высокую скорость распространения, сообщил главный врач Англии, Крис Уитти. Его заявление опубликовано на сайте британского правительства.

«В связи с быстрым распространением нового вида вируса, на основе предварительных прогнозов и быстро растущего числа заражений на юго-востоке Англии, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам теперь полагает, что новый тип вируса может распространяться с большей скоростью», — указал Уитти.

При этом, по его словам, нет никаких доказательств того, что новый штамм коронавируса приводит к большей смертности или затрагивает вакцины и лечение. Исследования по этому вопросу уже начались.

Доктор отметил, что сейчас как никогда важно, чтобы граждане соблюдали меры предосторожности.

Ранее в декабре министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.