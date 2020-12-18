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Обнаружена новая мутация коронавируса

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Фото: MIKE HUTCHINGS / Reuters

В Африке обнаружили новую мутацию коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе, передает «Интерфакс».

По его словам, южноафриканские ученые выявили прежде неизвестную разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания. При этом он отметил, что, хотя находка ученых и вызывает обеспокоенность, причин для паники нет.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, пока нет доказательств, что он более смертоносен, чем известные штаммы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.

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