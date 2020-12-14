В ВОЗ оценили более заразный штамм коронавируса из Великобритании

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла доказательств того, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, серьезно влияет на структуру патогена. Об этом на брифинге заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, трансляция велась в Twitter.

По ее словам, в настоящее время нет свидетельств того, что мутация вируса ведет себя как-то иначе. «Но необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации. Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела. И мы также тестируем на это все мутации, которые появляются», — пояснила специалист организации. Ван Керкхове добавила, что эта мутация связана c ранее выявленным изменившимся вирусом, найденным у норок.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что такие мутации распространены и являются обычным делом. «Но с предыдущими мутациями от норок из Дании и другими возникли вопросы: делает ли эта мутация вирус серьезнее, приводит ли она к более легкому распространению вируса, мешает ли она каким-то образом диагностике, будет ли влиять эффективность вакцины», — сказал он. Тем не менее пока ни на один вопрос окончательный ответ не получен.

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Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, нет доказательств, что он более смертоносен, чем известные штаммы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.

По данным на 14 декабря, в мире насчитывается более 72,4 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,61 миллиона скончались, еще 47,4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.