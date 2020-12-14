ВОЗ предупредила о риске заражения инфекциями почти двух миллиардов человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредили о повышенном риске заражения COVID-19 и другими инфекциями около 1,8 миллиарда человек во всем мире из-за проблем с водоснабжением в больницах. Об этом сообщается на сайте организации.
«Вода, санитарные нормы и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако это не всегда ставят в приоритет», — говорится в отчете организации.
В отчете сказано, что наихудшая ситуация наблюдается в 47 наименее развитых странах мира (НРС), где в каждом четвертом медицинском учреждении нет водоснабжения, а каждое третье не имеет средств для гигиены рук и не осуществляет безопасную сортировку отходов.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что работа медперсонала в условиях отсутствия в учреждениях должной гигиены равносильна работе врачей без средств индивидуальной защиты. Он напомнил, что водоснабжение, санитария и гигиена играют главную роль в борьбе с COVID-19. По его словам, «в наименее развитых странах» только предстоит побороть эти серьезные проблемы.
По предварительным оценкам ВОЗ, создание базовых услуг водоснабжения в медицинских учреждениях для всех 47 НРС будет стоить примерно один доллар США на душу населения. В среднем для работы и обслуживания услуг требуется 0,20 доллара США на душу населения в год.
12 декабря число зараженных коронавирусом за все время пандемии превысило 70 миллионов человек.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал об опасности коронавируса для большинства населения Земли.