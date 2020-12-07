ВОЗ предупредила об опасности коронавируса для большинства населения Земли

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 представляет опасность для большинства населения Земли — о массовой выработке иммунитета речи пока не идет. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Он рассказал, что по всему миру уже прошли сотни исследований о наличии антител и формировании сопротивляемости к коронавирусу. «Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию», — заявил Гебрейесус.

5 декабря стало известно, что по всему миру насчитывается уже более 65 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более чем 1,5 миллиона пациентов скончались из-за причин, связанных с вызываемой им болезнью COVID-19.