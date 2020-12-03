Россия
 
Последние новости
Врач предрек России скорый выход на плато по коронавирусу
Элементарное школьное задание поставило пользователей сети в тупик
Москвичи скупили поддельные справки об отсутствии коронавируса 
Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева потребовал миллион рублей компенсации
Названа возможная причина пожара с двумя жертвами в московской больнице
49-летняя ведущая задрала ногу в платье с разрезом и подверглась критике в сети
Названа лучшая печень трески
Бывший хоккеист сборной России рассказал о трудностях жизни в Швеции
В США приняли законопроект против акций китайских компаний
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре оценили эффективность использования шарфа вместо маски

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил эффективность использования шарфа вместо медицинской защитной маски. Он рассказал РИА Новости, что заменять маски шарфами нельзя.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски — это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — предупредил Лебедев.

По его словам, маски являются эффективными для защиты от коронавируса только в случае правильного использования. Эксперт напомнил, что маска должна прилегать как можно плотнее к лицу и закрывать нос и рот. Помимо этого, надевать ее нужно чистыми руками, а носить два-три часа в спокойном состоянии. В случае физической активности маску следует менять сразу, как только она становится влажной.

По рекомендации ВОЗ, жителям стран, где распространяется коронавирус нового типа, нужно носить маски постоянно — в том числе на улице и в хорошо проветриваемых помещениях, если в них не получается обеспечить соблюдения социальной дистанции.

2 декабря Верховный суд России постановил, что магазины и предприятия торговли могут отказать покупателям в обслуживании, если те не надели защитные маски.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты назвали условия для замены многоразовых защитных масок
Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок
ВОЗ порекомендовала носить маски на улице