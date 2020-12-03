В Роспотребнадзоре оценили эффективность использования шарфа вместо маски

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил эффективность использования шарфа вместо медицинской защитной маски. Он рассказал РИА Новости, что заменять маски шарфами нельзя.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски — это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — предупредил Лебедев.

По его словам, маски являются эффективными для защиты от коронавируса только в случае правильного использования. Эксперт напомнил, что маска должна прилегать как можно плотнее к лицу и закрывать нос и рот. Помимо этого, надевать ее нужно чистыми руками, а носить два-три часа в спокойном состоянии. В случае физической активности маску следует менять сразу, как только она становится влажной.

По рекомендации ВОЗ, жителям стран, где распространяется коронавирус нового типа, нужно носить маски постоянно — в том числе на улице и в хорошо проветриваемых помещениях, если в них не получается обеспечить соблюдения социальной дистанции.

2 декабря Верховный суд России постановил, что магазины и предприятия торговли могут отказать покупателям в обслуживании, если те не надели защитные маски.