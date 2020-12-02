Мир
 
Последние новости
В Госдуме прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным
Супруга Юдашкина показала украшенный к Новому году особняк
Отсидевший 10 лет за госизмену физик назвал главные проблемы правосудия в России
Знаменитости поддержали Эллен Пейдж после каминг-аута в качестве трансгендера
Рядовой Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта
Раскрыт выход специальной версии PlayStation 5
Жену Трампа лишили обложки Tatler и вместо нее напечатали Меган Маркл
Германия пригрозила Лукашенко новыми санкциями
Интерпол заметил активизацию преступности вокруг вакцин от коронавируса
Россияне получили новый инструмент для дополнительного заработка
Новости партнеров
Прослушать новость

ВОЗ порекомендовала носить маски на улице

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Жителям стран, где распространяется коронавирус нового типа, нужно носить маски постоянно — в том числе на улице и в хорошо проветриваемых помещениях, если в них не получается обеспечить соблюдения социальной дистанции. Такой подход к борьбе с эпидемией порекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в лице ее представителя Маргарет Харрис, передает Reuters.

Харрис заявила, что всеобщий масочный режим следует ввести во всех местах, где не обеспечена качественная вентиляция и не получается выдерживать дистанцию по меньшей мере в один метр. Это рекомендовано для всех заведений, включая учебные, — носить маски предписывается всем, включая студентов и школьников.

Представитель ВОЗ уточнила, что это самое значительное ужесточение рекомендаций по масочному режиму за все время пандемии. Оно также включает новые стандарты для медицинских учреждений: там маску предписывается носить всем и везде, включая кафетерии и комнаты для персонала.

30 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с начала сентября. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, этого удалось добиться благодаря снижению числа заражений в Европе, что стало результатом введения строжайших ограничительных мер в регионе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с сентября
Обнаружена уязвимость медицинских масок
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса