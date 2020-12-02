ВОЗ порекомендовала носить маски на улице

Жителям стран, где распространяется коронавирус нового типа, нужно носить маски постоянно — в том числе на улице и в хорошо проветриваемых помещениях, если в них не получается обеспечить соблюдения социальной дистанции. Такой подход к борьбе с эпидемией порекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в лице ее представителя Маргарет Харрис, передает Reuters.

Харрис заявила, что всеобщий масочный режим следует ввести во всех местах, где не обеспечена качественная вентиляция и не получается выдерживать дистанцию по меньшей мере в один метр. Это рекомендовано для всех заведений, включая учебные, — носить маски предписывается всем, включая студентов и школьников.

Представитель ВОЗ уточнила, что это самое значительное ужесточение рекомендаций по масочному режиму за все время пандемии. Оно также включает новые стандарты для медицинских учреждений: там маску предписывается носить всем и везде, включая кафетерии и комнаты для персонала.

30 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с начала сентября. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, этого удалось добиться благодаря снижению числа заражений в Европе, что стало результатом введения строжайших ограничительных мер в регионе.