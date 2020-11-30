ВОЗ сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с сентября

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с начала сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

По его словам, первое сокращение количества новых случаев в мире было зафиксировано на прошлой неделе. При этом он отметил, что подобного удалось добиться благодаря снижению числа заражений в Европе, что стало результатом введения тяжелых ограничительных мер в регионе.

Гебрейесус добавил, что в других частях света количество новых случаев заражения коронавирусом все еще растет, как и количество смертей от заболевания. Генеральный директор призвал всех ответственно подойти к проведению новогодних праздников.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил, что если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19. По его словам, Европе удалось взять под контроль первую волну коронавируса, однако вторую она не смогла предотвратить.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражены более 63 миллионов человек.