Мир
 
Последние новости
Врач описал поражения центральной нервной системы при коронавирусе
Армия Азербайджана вошла в последний оставленный район в Карабахе
СМИ сообщили о планах ЕС накладывать санкции на страны за распространение фейков
Австрия оценила вероятность использования российской вакцины от коронавируса
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом 
В Евросоюзе заявили о намерении совершенствовать Шенгенское пространство
Россия обвинила НАТО в нарушении договора о ядерном оружии
Глава НАТО пообещал ответить на увеличение военного присутствия России в Крыму
Ефремов пропал по пути в колонию
Новости партнеров
Прослушать новость

ВОЗ сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с сентября

Перейти в «Мою Ленту»
Тедрос Гебрейесуc
Тедрос Гебрейесуc
Christopher Black/WHO/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с начала сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

По его словам, первое сокращение количества новых случаев в мире было зафиксировано на прошлой неделе. При этом он отметил, что подобного удалось добиться благодаря снижению числа заражений в Европе, что стало результатом введения тяжелых ограничительных мер в регионе.

Гебрейесус добавил, что в других частях света количество новых случаев заражения коронавирусом все еще растет, как и количество смертей от заболевания. Генеральный директор призвал всех ответственно подойти к проведению новогодних праздников.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил, что если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19. По его словам, Европе удалось взять под контроль первую волну коронавируса, однако вторую она не смогла предотвратить.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражены более 63 миллионов человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач обозначил срок глобальной вспышки коронавируса
ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в начале 2021 года