Врач обозначил срок глобальной вспышки коронавируса

Кардиолог из Нью-Йорка Александр Иванов обозначил срок глобальной вспышки коронавируса в беседе с URA.ru.

По его словам, к 20 января количество суточных случаев коронавируса в США и других странах может увеличиться до 400 тысяч. Он отметил, что это связано с празднованием Дня благодарения. В этот день американцы традиционно летают к родственникам в другие штаты, где могут заразить и заразиться COVID-19.

При этом во многих штатах нет свободных коек для реанимации, подчеркнул врач. Он напомнил, что в США смертность от коронавируса не снижается с июля. «Смертность составляет 1-1,5 процента. Нет ни одного средства, которое бы значительно снизило смертность», — заявил он.

Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил, что если, европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19. По его словам, Европе удалось взять под контроль первую волну коронавируса, однако вторую она не смогла предотвратить.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 57 миллионов человек.