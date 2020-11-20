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Прирост заражений коронавирусом за октябрь превысил прирост за полгода пандемии

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Фото: Globallookpress.com

Число заразившихся коронавирусом за октябрь превысило показатели за первые полгода пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, его цитирует РИА Новости.

«По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии», — подчеркнул он, отметив, что прирост за октябрь превысил показатели первого полугодия. Гендиректор ВОЗ добавил, что новости о появлении вакцин все же обнадеживают.

19 ноября производители отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что у ВОЗ нет вопросов к российским данным по смертности от инфекции и к прозрачности соответствующей статистики.

В мае 2020 года Минздрав одобрил первый препарат от COVID-19 «Фавипиравир». 14 октября ведомство одобрило еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир».

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