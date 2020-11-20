Мир
 
Последние новости
Два оленя намертво сцепились рогами и стали добычей охотников
Россиянин запер вора-домушника в своей квартире
Европа оказалась «критически зависима» от Китая
Обнаружен загадочный свет из далекого космоса
Видео с Путиным набрало миллионы просмотров в TikTok
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
Главный нарколог Минздрава объяснил необходимость возродить вытрезвители
Актрису из сериала «Кухня» госпитализировали с пневмонией
В Москве снесли дореволюционный купеческий дом 
Новости партнеров
Прослушать новость

Билл Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода

Перейти в «Мою Ленту»
Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: Qin Lang / Xinhua / Globallookpress.com

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс пообещал больше плохих новостей о коронавирусе в ближайшие полгода. Об этом сообщает Daily Beast.

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например держаться подальше от друзей, делать все труднее», — сказал Гейтс.

Предприниматель выразил уверенность, что в течение следующих шести-восьми месяцев новости будут в основном плохими. После этого, по его словам, объем выработки вакцины увеличится и «в конце туннеля появится свет». Кроме того, Гейтс в очередной раз опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в пандемии с целью чипирования человечества.

Ранее Билл Гейтс усомнился в эффективности некоторых разрабатываемых в США вакцин от коронавируса. По его мнению, ситуация стабилизируется к лету 2021 года, когда Соединенные Штаты смогут произвести достаточные объемы вакцины, чтобы обеспечить «существенное снижение уровня смертности».

После первых случаев заражения в китайском городе Ухань распространились конспирологические теории о причастности Гейтса к созданию вируса. Согласно популярной в сети версии, коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом создателя корпорации Microsoft.

30 апреля Первый канал всерьез рассказал российским телезрителям о плане Билла Гейтса истребить часть человечества. Такое же мнение распространяет депутат Госдумы Евгений Федоров: он считает, что фонд Гейтсов заинтересован в том, чтобы пандемия продолжалась.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bill Gates Shoots Down COVID Vaccine Implant Conspiracies
Билл Гейтс сравнил с нудистами отказывающихся носить маски
Билл Гейтс усомнился в эффективности американских вакцин от COVID-19
Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии