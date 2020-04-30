Первый канал всерьез рассказал о плане Билла Гейтса истребить часть человечества

Авторы передачи «Человек и закон», которая выходит на Первом канале, посвятили 16-минутный сюжет под названием «Троянский конь мировой пандемии», посвященный роли основателя Microsoft Билла Гейтса в распространении коронавируса по миру. Создатели программы пересказали распространенные в сети неподтвержденные конспирологические теории, которые гласят, что Гейтс желает истребить часть человечества. Фрагмент опубликован на сайте Первого канала.

Ведущий Алексей Пиманов пояснил, что готов всерьез поговорить о теории заговора, так как это «уж больно сногсшибательная новость». Сюжет начали с рассказа об Event 201, учениях, в которых рассмотрели влияние пандемии на население планеты и мировую экономику. Их провел университет Джона Хопкинса 18 октября 2019 года при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума. В комментарии передачи блогер Влад Копылков заметил, что Event 201 — это «один в один то, что происходит сегодня» из-за распространения коронавируса.

На протяжении сюжета корреспондентка программы регулярно высказывалась в оправдание тех, кто поддерживает конспирологию в отношении Гейтса. В частности, она рассказала о мерах Гейтса по вакцинации жителей стран Африки и Азии от различных заболеваний и последовавших побочных эффектах, вплоть до смертельных случаев. «Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) для того, чтобы сократить популяцию планеты», — говорил голос за кадром.

В сюжете также показали выступление основателя Microsoft 2010 года, в котором он указывает на то, что развитие вакцинации, системы здравоохранения и центров материнства снизит рост населения на 10-15 процентов. «И то, и другое попахивает, грубо говоря, геноцидом», — посчитала корреспондентка. Она также заметила, что «защитники Гейтса» развернули кампанию в СМИ, настаивая на том, что «его неправильно поняли».

В финале ролика зрителям предлагают пофантазировать о мире с вакцинами, в которые инвестирует Гейтс, и приводят мнение Копылкова о «цифровом рабстве», которого якобы добивается предприниматель. Если развить теорию дальше, говорит корреспондент «Человека и закона», то следующий шаг «теневого правительства» — чипирование человечества. Чипирование, по словам автора сюжета, позволит отключать неугодных людей от системы и оставлять их без средств к существованию. Среди сторонников этой теории есть известные люди, продолжает корреспондентка. В пример приводится пост бывшего теннисиста Марата Сафина.

В заключение журналистка пояснила, что роль Гейтса — лишь «одна из версий», а конспирологическая теория может быть «кем-то специально раскручена».

Теория о роли Гейтса популярна с самого начала распространения нового вируса. Впервые о заболевании стали сообщать власти Китая, случаи фиксировали в городе Ухань. Вскоре заболевание распространилось по территории КНР, а затем и в других странах мира. Однако в конспирологии фигурируют версии, что коронавирус так или иначе связан именно с создателем корпорации Microsoft. По одной из них, коронавирус якобы запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом Гейтса.

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