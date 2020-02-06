Шутку Первого канала о происхождении коронавируса приняли за правду

Телеведущий Кирилл Клейменов в эфире Первого канала рассказал о связи китайского коронавируса с президентом США Дональдом Трампом. Гипотеза телеведущего была шуткой, однако многие приняли его слова за правду. Запись выпуска доступна на сайте Первого канала.

Клейменов предложил обратиться к этимологии, чтобы понять происхождение коронавируса. По его словам, разгадка кроется в том, что в названии вируса есть слово «корона», а президент США, страны, с которой Китай соперничает на мировой арене, ранее «раздавал короны» на конкурсе «Мисс Вселенная».

Пользователи сети не оценили иронию телеведущего и посчитали, что его конспирологическая теория подавалась серьезно. «Все же любопытно: вот, Кирилл Клейменов — образованный здравомыслящий человек; чтобы нести вот эту чудовищную ахинею на федеральном канале, каким методом подавления моральной, профессиональной и личной ответственности он пользуется?» — возмутился микроблогер Максим Баль.

Однако по сети разошлась обрезанная версия сюжета. В доступном на сайте телеканала ролике после презентации экстравагантной версии происхождения коронавируса Клейменов говорит: «"Полный бред", — скажете вы. И я бы согласился с вами, если бы не Кирилл Брайнин с его материалом». Далее следует сюжет, в котором журналист рассказывает о различных конспирологических теориях, возникших вокруг коронавируса.

2019-nCoV — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане. У людей вирус вызывает заболевания дыхательных путей. По данным на ночь 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умерли почти 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения вспышку вируса сочли чрезвычайной ситуацией международного значения.

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