Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак

Первый канал анонсировал шоу с ведущей Ксенией Собчак. Короткий ролик опубликован на сайте телеканала и в ее Instagram-аккаунте.

Видеоролик продолжает тематику самого первого рекламного анонса с ее участием, который появился 12 сентября 2019 года. В новом анонсе, как и прежде, Собчак лежит в ванне. Однако на этот раз она спит, а вода вытекает на пол. В этот момент ей звонит абонент с именем «Андрей». В прошлый раз она говорила с этим же собеседником.

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Теперь Собчак извиняется, что затопила соседа Андрея. «Прости. Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу. Тебе кстати не помешал бы ремонт», — сказала она. Название и точная дата выхода первого выпуска в анонсе не указана. Сама Собчак отметила, что режиссером видео выступил ее муж Константин Богомолов.

Слухи о том, что Собчак может стать ведущей федерального телеканала, появились в мае 2019 года. Предполагалось, что ее привлекут к работе в новом сезоне с осени 2019 года. Сама журналистка говорила, что уже два года ведет переговоры с гендиректором канала Константином Эрнстом.

После выхода первого анонса в сентябре 2019 года появилась информация, что она станет новой ведущей передачи «Пусть говорят», которую в настоящее время ведет бывший ведущий выпусков новостей Дмитрий Борисов. В 2017 году он сменил Андрея Малахова, ведущего шоу с момента его основания. В пресс-службе Первого канала тогда не подтвердили и не опровергли информацию о назначении Собчак.

В декабре 2019 года сообщалось, что новое шоу Собчак выйдет на Первом канале, а первый выпуск будет посвящен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным по делу о драках в октябре 2018 года в центре Москвы. Производство программы в формате ток-шоу несколько раз переносилось.

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