Малахов обратился к «затопившей» его квартиру Собчак

Ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов обратился к коллеге Ксении Собчак в ответ на анонс шоу с ее участием, в котором она обращалась к Малахову. Свой ролик он опубликовал в Instagram.
В проморолике, который ранее опубликовал Первый канал, Собчак уснула в переполненной ванне и затопила соседа снизу. В этот момент, по сюжету, ей позвонил абонент по имени Андрей. Она сняла трубку и ответила, что Андрею все равно давно необходим ремонт.
В видеоответе Малахов показал, что в этот момент якобы происходило в его квартире. «Ну снимай уже трубку. Ну что за люди? Я на втором этаже, и до меня все равно дошло», — негодовал он, изображая возмущение и, вероятно, намекая на то, что работает на «России 1», который часто называют вторым каналом.
По словам ведущего, Собчак «в каждой ванне затычка». На ее предложение сделать ремонт он подчеркнул, что всегда готов. «Видел твой [ремонт], красный с черным. Такой вчерашний день, моя дорогая», — заметил Малахов, по всей видимости, намекая на фотографии студии, в которой снимается шоу Собчак, которые ранее появлялись в сети.
«Давай уже вылезай из ванной, а то дальше анонса опять дело не дойдет», — добавил ведущий. В конце обращения Малахов предложил «Ксю проучить» и «затопить соседей на первом» этаже, имея в виду Первый канал.
Впервые о том, что Собчак может стать ведущей федерального телеканала сообщили в мае 2019 года. Предполагалось, что шоу начнет выходить на Первом канале с осени 2019 года. В преддверии премьеры Первый канал также публиковал проморолик, в которой Собчак тоже лежала в ванне и звонила Андрею. Малахов в свою очередь также отвечал ведущей из ванны, в которой он лежал с женой.
Свежий анонс шоу с Собчак появился 2 февраля. По предварительной информации, к настоящему моменту уже состоялись съемки нескольких выпусков передачи.