Малахов обратился к «затопившей» его квартиру Собчак

Ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов обратился к коллеге Ксении Собчак в ответ на анонс шоу с ее участием, в котором она обращалась к Малахову. Свой ролик он опубликовал в Instagram.

В проморолике, который ранее опубликовал Первый канал, Собчак уснула в переполненной ванне и затопила соседа снизу. В этот момент, по сюжету, ей позвонил абонент по имени Андрей. Она сняла трубку и ответила, что Андрею все равно давно необходим ремонт.

В видеоответе Малахов показал, что в этот момент якобы происходило в его квартире. «Ну снимай уже трубку. Ну что за люди? Я на втором этаже, и до меня все равно дошло», — негодовал он, изображая возмущение и, вероятно, намекая на то, что работает на «России 1», который часто называют вторым каналом.

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По словам ведущего, Собчак «в каждой ванне затычка». На ее предложение сделать ремонт он подчеркнул, что всегда готов. «Видел твой [ремонт], красный с черным. Такой вчерашний день, моя дорогая», — заметил Малахов, по всей видимости, намекая на фотографии студии, в которой снимается шоу Собчак, которые ранее появлялись в сети.

«Давай уже вылезай из ванной, а то дальше анонса опять дело не дойдет», — добавил ведущий. В конце обращения Малахов предложил «Ксю проучить» и «затопить соседей на первом» этаже, имея в виду Первый канал.

Впервые о том, что Собчак может стать ведущей федерального телеканала сообщили в мае 2019 года. Предполагалось, что шоу начнет выходить на Первом канале с осени 2019 года. В преддверии премьеры Первый канал также публиковал проморолик, в которой Собчак тоже лежала в ванне и звонила Андрею. Малахов в свою очередь также отвечал ведущей из ванны, в которой он лежал с женой.

Свежий анонс шоу с Собчак появился 2 февраля. По предварительной информации, к настоящему моменту уже состоялись съемки нескольких выпусков передачи.

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