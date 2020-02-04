Раскрыты подробности нового шоу Собчак на Первом канале

Новое шоу Ксении Собчак на Первом канале будет выходить под названием «Док-Ток». Напарником ведущей по эфиру станет Александр Гордон, известный по передаче «Мужское / Женское». Подробности проекта раскрыты в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе канала.

Программа будет выходить с понедельника по четверг поздно вечером. В пресс-службе подчеркнули, что в центре внимания шоу будут истории, вызвавшие большой общественный резонанс, «истории, достойные экранизации».

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В «Док-Ток» ведущие будут сменять друг друга. Собчак уверяет, что новое шоу «не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы». «Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу», — подчеркнула она. По словам Гордона, они с Собчак очень разные люди. В связи с этим ведущий допустил, что они будут видеть в одной и той же истории «совсем разные смыслы».

Впервые о том, что Собчак может стать ведущей федерального телеканала, сообщали в мае 2019 года. Предполагалось, что шоу начнет выходить на Первом канале с осени 2019 года. В преддверии премьеры Первый канал также публиковал проморолик, однако передача в эфир в прошлом году так и не вышла.

Свежий анонс шоу с Собчак появился 2 февраля. Впервые «Док-Ток» выйдет в эфир вечером 10 февраля. Утверждается, что первый выпуск будет посвящен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным по делу о драках в октябре 2018 года в центре Москвы.

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