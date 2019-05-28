Собчак позвали на Первый канал

Телеведущая и генеральный продюсер канала Super Ксения Собчак может стать ведущей программы на Первом канале. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника на медиарынке.

Деталей передачи собеседники не раскрыли. В пресс-службе телеканала подтвердили, что передача с участием Собчак действительно обсуждается. Переговоры ведутся в рамках подготовки нового сезона.

В то же время Ксения Собчак также подтвердила, что уже в течение двух лет ведет переговоры о передаче с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. «Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!"» — пояснила она.

Собчак сотрудничала с Первым каналом 10 лет назад. Она была ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой» (с ноября 2008 года по март 2009 года), а также вела третий сезон музыкальной программы «Две звезды» вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки (2009 год). Позже она перешла на «Дождь» и участвовала в оппозиционной деятельности. В эфир федеральных телеканалов Собчак вернулась во время президентской гонки, в которой она участвовала как претендент на пост главы государства.

Ранее в мае телеведущая была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», который входит в медиахолдинг «Газпром-медиа». Она стала пятым генпродюсером канала. В настоящее время Собчак также ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!».

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