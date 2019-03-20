Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей. Об этом она сообщила в разговоре с блогером Эдвардом Билом в рамках выпуска шоу «Осторожно, Собчак», посвященного Амирану Сардарову. Выпуск опубликован на YouTube.

Она уточнила, что речь идет именно о рублях, на что блогер рассмеялся и заявил, что зарабатывает примерно столько же.

«Я всю жизнь то в президенты, то с интервью, херачу как лошадь всю гребаную жизнь, и у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — отреагировала журналистка на утверждение Эдварда Била о том, что он разбил несколько дорогостоящих автомобилей и сейчас водит Bentley.

Ранее Собчак сообщала, что ее бывший работодатель задолжал ей зарплату за работу в глянцевом журнале L'Officiel, где она была главным редактором. Таким образом она отреагировала на перезапуск журнала.

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