Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом

Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом. Интервью с ней в субботу, 16 марта, вышло в эфире телеканала НТВ.

Собчак пояснила, что постепенно супруги накапливали взаимные претензии и обиды, а в один день приняли решение развестись.

«Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — рассказала телеведущая в эфире программы «Секрет на миллион». При этом она подчеркнула, что расставание — это «общая ответственность».

Ранее в марте Виторган сообщил, что они с Собчак довольно давно живут отдельно и «каждый своей жизнью». При этом он подчеркнул, что они не делят имущество и ребенка, «которого продолжают растить как любящие его родители».

В феврале Собчак рассказала, что независимо от того, вместе они с Виторганом или нет, он всегда останется для нее родным человеком и папой их сына. Она также добавила, что хорошо общается с детьми Виторгана от предыдущего брака и знакома с его бывшей женой. На вопрос о своем сыне Платоне она ответила, что сделает все для его счастья.

21 января в одном из московских ресторанов между Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети появилось видео драки.

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