Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак

Актер Максим Виторган якобы подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому». Такую же информацию привел Telegram-канал «Небожена» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент якобы произошел в центре Москвы. Актер пришел в кафе, где находился режиссер, после чего мужчины вышли на улицу. Через некоторое время Богомолов вернулся в заведение с разбитым носом. По словам свидетелей произошедшего, медицинская помощь режиссеру не понадобилась.

Возможной причиной конфликта стало то, что Виторган ревновал к Богомолову свою супругу Ксению Собчак, пишет Starhit.

О том, что Богомолов пострадал в результате драки в центре Москвы, также сообщил телеканал РЕН ТВ. Радиостанция «Говорит Москва» попыталась взять комментарий у Виторгана, однако тот отказался высказываться о конфликте. Сам актер опубликовал в Instagram Stories фотографию сосисок.

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